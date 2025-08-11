◇インターリーグドジャース9―1ブルージェイズ（2025年8月9日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、ブルージェイズ戦で2試合ぶりの本塁打となる節目の40号ソロを放つなど2安打で2連勝に貢献した。通算4度目の大台到達は大リーグ史上27人目で、3年連続とともに現役では唯一の金字塔だ。開幕から117試合目は自己最多54発の昨季より12試合も早く、シーズン換算55発ペース。リーグトップのシ