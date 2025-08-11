◇ア・リーグエンゼルス7―4タイガース（2025年8月9日デトロイト）エンゼルスの菊池が5回8安打4失点で6勝目を挙げた。先発9人全員が右打席に立つ打線を組んだタイガースに対して粘投。「打たれるのは覚悟していた。ホームランだけは防ぎたいと思っていて、それができた。もちろん勝つことはうれしい」。続投を志願した5回は併殺打を含めて3人で終わらせ「行かせてくれと話をしたので意地でも3つアウトを取りたかった」