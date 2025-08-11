北海道白老町の養殖施設で育てられたホッケの稚魚（同町提供）太平洋に面する北海道白老町が、ホッケの陸上養殖事業に取り組んでいる。海洋環境の変化を背景に、スケトウダラやサケの水揚げが激減し、外的要因の影響を受けにくい陸上での事業に着目。焼き魚のイメージが強いホッケだが、陸上養殖だと寄生虫がつかず生食も可能といい、町の担当者は「刺し身、すしなど新しい食べ方を提案したい」と意欲を示す。同町虎杖浜にある