気象台は、午前1時20分に、大雨警報（土砂災害）を高千穂町、五ヶ瀬町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・高千穂町、五ヶ瀬町に発表 11日01:20時点北部山沿いでは、11日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高千穂町□大雨警報【発表】・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間11日未明■五ヶ瀬町□大雨警報【発表】・土砂災害11日夕方