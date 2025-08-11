Ｊ１鹿島が今夏の新戦力として、横浜ＭのＦＷエウベル（３３）を完全移籍で獲得することが１０日、決定的となった。既に正式オファーが提示されており、交渉は大筋合意に達しているという。９季ぶりの優勝へサイドの補強に重点を置いていた鹿島は当初、横浜ＭのＦＷヤンマテウスに獲得オファー。移籍金を巡ってクラブ間の交渉が折り合わず破談となっていたが、同タイプのエウベルに白羽の矢を立てた。２０２１年に横浜Ｍ入り