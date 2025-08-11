美容好きの間で話題のメイクアップブランド「ODE MODE」から、2025年8月22日（金）に登場するのは“新感覚”ジェルクリームファンデ「薬用スキンヴェールファンデーション」。みずみずしいジェルと密着力の高いクリームのいいとこ取りで、素肌のような透明感とカバー力を両立。スキンケア効果もたっぷりで、まさに今の私たちが求めていた理想のベースメイク♡その秘密を詳しくご紹介しま