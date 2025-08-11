熊本県内で線状降水帯が発生し、玉名市と長洲町に大雨特別警報が発表されました。記録的な大雨となっている玉名市は警戒レベル5の緊急安全確保を発令しました。気象台によりますと、きのう午後10時すぎに熊本地方で線状降水帯が発生し、同じ場所で猛烈な雨が降り続いています。午後10時ごろまでの1時間に熊本県菊池市で115.5ミリと観測史上最大の雨量を記録し、玉名市岱明でも1時間に108ミリの猛烈な雨が降り、3時間雨量が280ミリ