東海地方は前線の影響で大気の状態が不安定になっていて、12日にかけ大雨に警戒が必要です。東海3県は12日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降るところがある見込みで、11日午前0時半現在、岐阜県高山市・郡上市・下呂市に大雨警報が出されています。11日午後6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで愛知で150ミリ、岐阜で250ミリ、三重で100ミリとなっています。JR東海によりますと東海道新幹線は、11日の始発列