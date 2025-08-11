プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「バンバンジー」 「ナメタケの卵焼き」 「梅とシラスの混ぜご飯」 の全3品。 しっとりジューシーなメインに、簡単に作れる副菜、炊飯器にお任せご飯の献立です。【主菜】バンバンジー しっとりとゆでた鶏肉にゴマダレをかけて。子供から大人まで大好きな味です。 ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：540Kcal レシピ制作：料理家森岡 恵