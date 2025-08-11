「ポスト石破」候補として名前のあがる小泉農水相は訪問先の韓国で、記者団から自民党総裁選選挙が行われることになった場合の対応を問われ、「今は農水大臣の責務に専念したい」と述べるにとどめました。小泉進次郎農水相：私は今、農林水産大臣の責務を果たすことに専念したいと思います（Q.仮に臨時総裁選が行われる場合の対応は？）今はコメの政策についても大変な転換点を迎えている重要な時期ですので、政策遂行に専念したい