【警戒レベル５相当情報(洪水)】熊本県の玉名地域振興局の発表によりますと木葉川と境川で氾濫が発生しました。 直ちに、市町村からの避難情報を確認するともに、各自安全確保を図るなど、適切な行動をとってください。