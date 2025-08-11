熊本県で線状降水帯が発生し、玉名市と長洲町に大雨特別警報が発表されました。記録的な大雨となっている玉名市は警戒レベル5の緊急安全確保を発令しました。 【写真を見る】【熊本市北区・玉東町の映像】熊本県に「線状降水帯」発生記録的大雨の玉名市には「緊急安全確保」発令最大級の警戒を 記者（10日午後10時ごろ）「熊本市北区です、雨脚が強まってきました。道路に水が流れ、排水溝からは水が溢れています」 気象台