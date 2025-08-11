九州や山口県で線状降水帯が相次いで発生し、災害級の大雨となっています。引き続き土砂災害などに警戒してください。福岡県では9日夜から、大分県や山口県、熊本県でも10日午後に線状降水帯が発生し、各地で大雨の被害が相次いでいます。この大雨により、西日本の各地で避難指示が出されていて、福岡・新宮町と大分・日田市では避難情報最高レベルの緊急安全確保が発令されています。この後も西日本を中心に記録的な大雨となる見