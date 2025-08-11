気象庁は、熊本県の玉名市と長洲町に大雨特別警報を発表しました。直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は11日午前0時20分に大雨の特別警報を熊本県の玉名市と長洲町に出しました。九州地方では10日から前線に湿った空気が入り込んだ影響で線状降水帯が発生していて、各地で大雨を降らせています。特別警報が発表された地域では数十年に一度のこれまで経験したことのないような危険が差し迫った状況にあります。