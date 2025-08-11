１０日午後４時頃、石川県輪島市の国道２４９号「中屋トンネル」（延長１・３キロ）の両出口付近で土砂崩れが発生し、内部に乗用車６台が取り残された。県が手配した業者が土砂を取り除き、車はいずれも約３時間後に脱出。乗っていた１１人にけがはなかった。県によると、トンネル付近は通行止めが続いており、悪天候のため、復旧のめどは立っていないという。中屋トンネルは、能登半島地震と奥能登豪雨で通行止めとなり、復旧