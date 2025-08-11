日本維新の会は、国会議員団の新代表に藤田文武氏を選出したことを受け、中司宏氏を幹事長に、遠藤敬氏を国対委員長にするなどの新たな役員人事の最終調整に入りました。日本維新の会は、参議院選挙で党勢を伸ばすことができなかったことなどから、前原共同代表以下が辞任し、8日には藤田前幹事長が新たな国会議員団の代表に選出されていました。これを受け、日本維新の会は12日にも新たな役員人事を決めることがわかりました。新