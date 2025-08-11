【こっちむいてFig.呪術廻戦 懐玉・玉折】 8月中旬 発売予定 価格：1回400円 「五条 悟 1」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「こっちむいてFig.呪術廻戦 懐玉・玉折」を8月中旬に発売する。価格は1回400円。 TVアニメ「呪術廻戦」第2期「懐玉・玉折」より制服姿の五条悟と夏油傑が「こっちむいてFig.」シリーズに登場。並べて飾りたくなるデザインになっ