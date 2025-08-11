11日午前0時17分、長崎地方気象台は顕著な大雨に関する長崎県気象情報を発表しました。 長崎地方気象台の発表内容は以下のとおり。 長崎県南部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。