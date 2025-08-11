ボートレース下関の「ふくーる下関１３周年記念日本トーター杯お盆特選」が１０日に開幕した。井本昌也（２８＝山口）は３Ｒ、２コースから６着。後半１２Ｒも６コースから５着と厳しい船出。荒天や水面コンディション悪化の中「足はよく分からない。エンジン自体はそんなに悪くなさそう」と正味の手応えはつかみかねているが、悲観する様子もない。５月の児島で優出すると芦屋Ｇ?ウエスタンヤング、大村Ｇ?モーターボート