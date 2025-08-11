11日0時20分、熊本県に「大雨特別警報」が発表されました。これまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する状況ですので、ただちに命を守る最善の行動をとってください。熊本県に「大雨特別警報」11日0時20分、熊本県に大雨特別警報が発表されました。熊本県の長洲町や玉名市では、これまでに経験したことのないような大雨となっています