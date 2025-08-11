奄美地方を除く鹿児島県内では、１１日昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。 気象台によりますと、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、１１日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 【霧島市の総雨量は４日間で平年の２倍以上】 今月６日の降り始めからの総雨量は、 ▼霧島市福山町牧之原で５７５ミリで平年