気象庁は１１日午前０時２０分、熊本県に大雨特別警報を発表した。同県玉名市と長洲町に低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をするよう呼び掛けている。同市では０時までの２４時間降水量が３０６・０ミリを記録した。同県など九州北部では１０日、各地で線状降水帯が発生している。