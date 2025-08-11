大雨の影響で、東海道新幹線は11日始発から長時間の運転見合わせや運休となる可能性があります。JR東海によりますと、10日は山口・福岡での記録的な大雨のため、山陽新幹線が広島〜博多間で運転を見合わせ、東海道新幹線も、これに加え静岡県内での大雨の影響で大幅に遅れました。東海道新幹線は、11日も沿線で大雨の予報が出ているため、雨の状況によっては、始発列車から遅れや長時間の運転見合わせ、運休が発生する可能性がある