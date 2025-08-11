気象庁は、熊本県の玉名市と長洲町に大雨特別警報を発表しました。大雨による災害から直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は先ほど、大雨の特別警報を熊本県の玉名市と長洲町に出しました。特別警報が発表された地域では、数十年に一度のこれまで経験したことのないような危険が差し迫った状況にあります。気象庁は大雨による災害がすでに発生している可能性が極めて高いとして、身の安全の確保を呼びかけていま