10日午後4時ごろ石川県輪島市中心部と門前町を結ぶ国道249号の中屋トンネル近くで大雨による土砂崩れなどが発生し車6台の合わせて11人が一時トンネル内に取り残されました。奥能登土木総合事務所によりますと10日午後4時ごろ中屋トンネルの門前側で土砂崩れが発生し出入口が土砂でふさがれていることをパトロール中の職員が確認しました。職員がUターンして輪島市側に向かったところ反対側も仮設の桟橋が大雨で冠水し通行できなく