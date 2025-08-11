熊本県熊本地方では、これまでに経験したことのないような大雨になっているとして、気象庁は「警戒レベル5」にあたる大雨特別警報を発表しました。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、ただちに命を守る行動をとるように呼びかけています。大雨特別警報が発表されたのは熊本県玉名市と長洲町です。気象庁によりますと、玉名市と長洲町ではこれまでに経験したことのないような大雨となっていて、災害がすでに発生し