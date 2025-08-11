バンス米副大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】バンス米副大統領は10日放送のFOXニュースのインタビューで、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による首脳会談の実現を模索していると明らかにした。「戦争終結を話し合う日程を調整している」と述べたが、具体的な時期や場所には触れなかった。ウクライナとの首脳会談に否定的だったプーチン氏の姿勢をトランプ大統領が「変えようとしている」と