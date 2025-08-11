現在、熊本や長崎に線状降水帯が発生しています。各地で記録的な大雨となっていて、土砂災害などに最大級の警戒が必要です。集中豪雨をもたらす線状降水帯が、夜になって九州をゆっくりと南下し、現在、熊本県付近にほとんど停滞しています。24時間に降った雨の量は、福岡県・宗像で414.5ミリ、山口県・下関で366.5ミリ、熊本県・玉名市岱明で306ミリと、平年の8月1か月を上回る記録的な大雨となっています。今後の雨の予想です。