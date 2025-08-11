ボートレース福岡の「お盆特選レース」が１１日に開幕する。渡辺浩司（４１＝福岡）が手にした２８号機は２連率は２７％だが、前回の山田丈は伸びやピット離れと特徴を引き出し、連日、見せ場をつくった。特訓後の感触は「伸びはそうでもないけど、出足の感じは嫌いではない。回している分、起こしや握り込みも問題ない」と出足系はまずまず。「面白そうなペラの形だし、一走はこのまま行ってみたい」と前操者を信頼して初戦