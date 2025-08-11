気象台は、午前0時20分に、大雨特別警報（浸水害）を玉名市、長洲町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨特別警報】熊本県・玉名市、長洲町に発表ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 11日00:20時点【特別警報（大雨）】荒尾玉名に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに