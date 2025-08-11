国連安全保障理事会が開いた緊急会合＝10日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は10日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市の制圧計画を決めたイスラエルへの対応を協議する緊急会合を開いた。今月の議長国のパナマによると、パレスチナの要請を受け、理事国のうち米国以外の英仏中ロなどが開催を支持。イスラエルと擁護する米国の孤立化が鮮明になっている。計画が進行すれば、すでに6万人を超え