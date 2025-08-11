熊本県玉名市は、11日午前0時00分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。 大雨警戒【ライブ配信中】熊本県内の情報カメラ７か所〈阿蘇・空港・桜町・熊本駅・人吉・天草など〉 「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは玉名市全域の28284世帯 63921人です。 「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最