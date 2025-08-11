◆第１０３回モーリスドゲスト賞・仏Ｇ１（現地時間８月１０日、ドーヴィル競馬場・芝直線１３００メートル、良）ドーヴィルの直線スピード決戦に９頭（トリバリスト、シャドウオブライトは出走取り消し）が出走し、単勝１・５倍の断然人気でジェームズ・ドイル騎手が騎乗したラザット（セン４歳、仏・ジェローム・レニエ厩舎、父テリトリーズ）は２着で連覇、Ｇ１連勝とはならなかった。馬場の真ん中から脚を伸ばし、先に先頭に