◆米大リーグドジャース９―１ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で出場し、現役選手で唯一の３年連続４０本塁打を達成した。大台到達は４度目で、過去３度はいずれもシーズンＭＶＰに輝いている。自己最多の昨季を上回るシーズン５５本塁打ペースとし、リーグトップのシュワバ