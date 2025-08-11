1984（昭和59）年8月11日、ロサンゼルス五輪の柔道無差別級で山下泰裕がけがに耐えて金メダルを獲得した。2回戦で右ふくらはぎの肉離れを起こし、続く準決勝は逆転勝ち。右足を引きずって登場した決勝では、ラシュワン（右）を抑え込んだ。山下の右足を狙わなかったラシュワンは、国際フェアプレー賞を受賞した。