米ハワイ州マウイ島で１０２人の命を奪い、ハワイ史上最悪の自然災害となった山火事から、８日で２年となった。壊滅的被害を受けた島西部ラハイナでは、ようやくがれきの撤去が終わったが、復興のメドは立たないままだ。１９世紀にハワイ王国の首都として栄えた島内随一の観光地の面影はない。（米ハワイ州マウイ島後藤香代、写真も）ジョシュ・グリーン州知事は８日の追悼集会で「やるべきことは山積みだが、私たちは決して