「ヤンマガアザーっす！」より舞香さん 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガアザーっす！」を公開した。 ヤンマガ本誌グラビアの未公開カットをヤンマガWebだけで見られる連動企画「ヤンマガアザーっす！」より、舞香さんと上ノ堀結愛さんのグラビアが掲載されている。 「ヤンマガアザーっす！」より上ノ堀結愛さん (C)Takeo Dec.／ヤンマガWeb (C)大藪達也／ヤン