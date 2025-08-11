J2札幌の岩政大樹監督（43）が、成績不振で解任されたことが10日、分かった。9年ぶりにJ2に降格した今季から監督に就任したが、チームは25節終了時点で10勝4分け11敗の10位に低迷。9日のJ2長崎戦は終了間際の失点で逆転負けしていた。ルヴァン杯も1回戦で格下のJ3福島に敗退。守備が不安定な試合内容にも改善が見られないことから、フロントはJ2昇格プレーオフ出場圏の6位以内に浮上するためには監督交代が不可欠と判断した。