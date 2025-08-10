イニャキ・ゴドイ Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」でルフィ役を務めるイニャキ・ゴドイが10日、東京ビッグサイトで開催された「ONE PIECE DAYʼ25」にサプライズ登場した。MCを務めた山口勝平と固い握手を交わした。このなかでスケールアップした”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険の一端を映す、壮大で臨場感溢れるシーズン２初の初出し映像がファーストルックとともに世界解禁。加えて、シー