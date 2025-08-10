●富士通が世界最高の量子計算機開発へ日経新聞の報道によると、富士通が理化学研究所などと連携し、世界最高レベルの計算能力を持つ超伝導方式の量子コンピュータの開発を、2030年度までに目指すと言う。【こちらも】雇用統計ショックで株式市場はどうなる⁉富士通は計算速度で世界一となったスーパーコンピュータ「富岳」などを手掛けており、2023年には、日本企業で初めて量子コンピュータの実機稼働に成功している。