サッカー元日本代表ＦＷでＪＦＬアトレチコ鈴鹿の三浦知良（５８）が１０日、この日８１歳で死去したサッカー元日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの訃報について、所属の鈴鹿を通じて以下のようにコメントした。「具合が悪いとお聞きしており、ずっと心配していたのですが、訃報に接しまして本当に残念です。釜本さんは４０歳までプレーされた。あの当時、その年齢までプレーされた選手はほとんどいなかったはずです。ブラジルのサ