１０日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー（日曜・午後８時５４分）は、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場した広陵（広島）が今大会の出場を辞退したことを報じた。大会途中での出場辞退という異例の展開を報じたＭＣの宮根誠司氏は「甲子園に出場してからの辞退という前代未聞の事態の裏には一体、何があったのでしょうか？」と問いかけ。「高校野球部で第三者委員会っていうと、すごく違和感があっ