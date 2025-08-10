卓球男子シングルスで世界ランキング４位の張本智和（２２＝トヨタ自動車）が、準決勝進出を決めた。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜４日目（１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の準々決勝では、同９位の向鵬（中国）に４―２で勝利した。１―２で迎えた第４ゲームから２ゲームを連取。逆転で４強入りを決めた試合後は「すごくうれしい。ホッとした気持ち」と安堵の表情を浮かべた