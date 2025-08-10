ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５３回オール兵庫王座決定戦」が１０日、２日目の予選レースが行われた。登みひ果（２５＝兵庫）は３Ｒ、インからコンマ０７の好スタートを決めたが、２コース松井賢治のまくりに屈して６着大敗。「スタートを放っちゃいました…。」とガックリ。その一方で「整備をして、直線は初日よりはマシになっていました」と舟足の上積みには成功したよ。１２８期の武井莉里佳とともに当地フ