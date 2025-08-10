１０日、敦煌市博物館で展示を見る子どもたち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月10日】中国甘粛省敦煌市では、夏休みの子どもたちが家族と共に訪れ、砂漠の風景や敦煌文化に触れながら特別な時間を過ごしている。９日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、ラクダに乗る子どもたち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）９日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）の装束を身にまとい、記念撮影する子ども。 （敦煌