8月5日発売の人気YouTuber、ヘラヘラ三銃士のまりな（33）のプロデュース美容液「Shin＆Me LUXE SERUM 100」が発売約3日で全900本が完売となったことが10日、分かった。販売する株式会社E．MIRAIが明かした。商品をめぐっては販売開始から公式オンラインショップへのアクセス集中による一時的なサーバーダウンも発生。8月5日午後7時から数量限定で始まり、当初は7日中に販売を終える予定だったが8日午前8時35分まで特例延長し、全