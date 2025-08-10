山梨県山中湖村付近では、10日23時00分までの1時間に約120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。山梨県山中湖村付近で猛烈な雨山梨県内では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、山梨県山中湖村付近では、10日23時00分までの1時間に約120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒してく