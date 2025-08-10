１０日の日本テレビ「おしゃれクリップ」には、歌手の椎名林檎がゲスト出演した。冒頭から早稲田大学卒でＭＣの井桁弘恵が「中学の先輩なので」と椎名と同じ中学であることを告白。続けて「私はいつかお会いできたらなと思って、今回、夢が叶って」と感慨を語り、椎名は「お安い御用で。喜び勇んで馳せ参じました」とらしさ全開に返答した。その後、２人の母校・福岡市立百道中学校への潜入取材の模様が映され、椎名の恩師が