気象庁によると、福岡県では9日深夜から10日午後11現在、6回の記録的短時間大雨情報が発表された。1回目（9日午後11時40分）新宮町付近で約120ミリ▽2回目（10日午前0時）福津市付近で約110ミリ▽3回目（10日午前11時50分）宗像市付近で約110ミリ▽4回目（10日午後6時10分）福岡市西区付近で約110ミリ、糸島市付近で約110ミリ▽5回目（10日午後7時50分）久留米市付近で約110ミリ▽6回目（10日午後8時）うきは市付近で約110ミリ