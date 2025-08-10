現地８月10日、プレミアリーグの新シーズン開幕を告げる、コミュニティ・シールドが開催され、遠藤航が所属するリーグ王者のリバプールと、鎌田大地を擁するFAカップ覇者のクリスタル・パレスが聖地ウェンブリーで対戦している。遠藤がベンチスタートとなったリバプールは開始４分、ヴィルツからパスを受けたFWエキティケが、鎌田のブロックを射抜くシュートをファーサイドに突き刺し、先制する。 この電光石火のゴラッ